Сбежала от мужа-тирана: объявленную в розыск месяц назад женщину нашли

Сбежала от мужа-тирана: объявленную в розыск месяц назад женщину нашли

Жительница Бендер была объявлена в розыск 18 марта. 

Сотрудники уголовного розыска по оперативной информации установили её местонахождение. 13 апреля Ирина Рябчикова пришла в отделение одного из банков Бендер. Встречи с правоохранителями избежать не удалось. Женщина пояснила: почти месяц скрывалась у знакомых. Из дома ушла, потому что супруг обижал и поднимал на неё руку.

В непростой семейной ситуации теперь будет разбираться участковый инспектор.

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