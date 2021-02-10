Сбежал от родительского контроля: разыскиваемого подростка из Днестровска нашли

0

Накануне вечером охранники гипермаркета в Тирасполе обратили внимание на двух подростков, которые пытались пройти в подсобное помещение. Мальчики объяснили, что хотели там переночевать.

Сотрудники магазина вызвали правоохранителей. Одним из подростков оказался разыскиваемый Андрей Балабан, вторым – его 15-летний друг. Оба и раньше уходили из дома, пишет mvdpmr.org.

Как выяснилось, утром 1 февраля ребята направились в школу в Днестровске. По пути передумали и решили уехать в Тирасполь. По словам подростков, они гуляли, слушали музыку, а ещё зарабатывали деньги – мыли стёкла машин. На вырученные средства покупали еду, ночевали в подъездах. Из дома решили уйти потому, что родители заставляли делать уроки, ложиться рано спать и запрещали сидеть в телефоне.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.