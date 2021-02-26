Сбежал из тюрьмы и 16 лет скрывался: беглого молдаванина поймали в России (ВИДЕО)

0

40-летнего гражданина РМ, объявленного в международный розыск, вчера экстрадировали из Российской Федерации.

В 2004 году мужчина был объявлен в розыск полицией Кагула за побег из пенитенциарного учреждения №5, где отбывал наказание за изнасилование, оборот наркотиков, шантаж, незаконное хранение оружия и боеприпасов. Нарушителя задержали в Москве и накануне доставили в Молдову.

К предыдущему приговору гражданину могут добавить до 3 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.