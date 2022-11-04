Сбежал из больницы: в Тирасполе разыскивают без вести пропавшего ребёнка

0

В Тирасполе устанавливается местонахождение 12-летнего Мунтян Александра. 31 октября он самовольно покинул Центр матери и ребёнка, в котором проходил лечение.

Приметы: на вид 10–11 лет, худощавого телосложения, рост примерно 130–140 см. Глаза карие, волосы тёмные, короткие. Кожа смуглая.

Особые приметы: на носу и на губах имеются послеоперационные швы.

Был одет в чёрные футболку и спортивные штаны, обут в синие резиновые тапочки.

Всех, кому известно что-либо о местонахождении несовершеннолетнего Александра Мунтян, просят звонить по номеру 102 в любом населённом пункте Приднестровья или по телефону 0 (777) 83-444. Также можно написать в Вайбер: +37353393501.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.