Сапёры обезвредили за месяц около сотни взрывоопасных объектов

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В октябре сапёры Национальной армии выполнили 17 операций в населённых пунктах районов Штефан-Водэ, Новые Анены и Унгены. За отчётный период было обнаружено 95 взрывоопасных объектов и 1469 патронов разного калибра.

Так, в селе Пухачены Новоаненского района была обезврежена 25-килограммовая авиационная бомба. В селе Рэскэець Штефан-Водского района на сельскохозяйственном участке обнаружили 65 артиллерийских снарядов, 1109 патронов различного калибра и 12 противопехотных мин.

Все взрывоопасные объекты были уничтожены в безопасных условиях, передаёт publika.md.

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