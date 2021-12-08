Сапёры обезвредили за месяц более 300 взрывоопасных объектов и почти 14 тысяч патронов

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В ноябре сапёры Национальной армии обнаружили и обезвредили 347 взрывоопасных объектов и 13 900 патронов разного калибра. Они находились в земле со времён Великой Отечественной войны.



Наибольшее количество боеприпасов – 304 снаряда – были найдены в селе Рэскэець Штефан-Водского района. Их обнаружили во время сельскохозяйственных работ. Кроме того, во время осмотра этого участка были обнаружены более 3900 патронов.

В этом же населённом пункте были найдены 10 000 патронов и 17 взрывоопасных объектов. Все снаряды были уничтожены в безопасных условиях.

Всего с начала этого года сапёры Национальной армии обнаружили и обезвредили 1328 взрывоопасных объектов и 27 868 патронов.

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