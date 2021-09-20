Сапёры обезвредили боеприпасы времён ВОВ в районе Штефан-Водэ

Сапёры обезвредили боеприпасы времён ВОВ в районе Штефан-Водэ

В минувшее воскресенье в селе Рэскэець Векь Штефан-Водского района были обезврежены 160 взрывоопасных предметов и 2 221 патрон.  

Среди обнаруженных сапёрами боеприпасов Великой Отечественной войны были противопехотные мины немецкого производства, ручные гранаты типа F-1, РПГ и РГ-42, а также боеголовки УЗРГМ. Взрывные устройства были обезврежены в условиях максимальной безопасности.

По данным Министерства обороны, с начала сентября сапёры Национальной армии ликвидировали более 250 боеприпасов и более 450 патронов в том же районе, а с начала года по всей стране уничтожено более 860 взрывоопасных предметов.

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