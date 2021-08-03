Сапёры Нацармии обезвредили за месяц десятки взрывоопасных объектов

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В июле сапёры Национальной армии обнаружили и обезвредили по всей стране 77 взрывоопасных объектов различных типов.

Наибольшее количество боеприпасов – 25 снарядов – были обнаружены в селе Шерпены Новоаненского района. Опасные объекты находились в земле со времён Великой Отечественной войны. Они были доставлены в учебный центр, где впоследствии их уничтожили в безопасных условиях, передаёт jurnal.md.

Всего с начала этого года сапёры Национальной армии обнаружили 219 взрывоопасных объектов в Чимишлийском, Каушанском, Новоаненском, Хынчештском, Кагульском, Тараклийском, Штефан-Водском, Унгенском и Яловенском районах.

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