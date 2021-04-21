Сапёры Нацармии обезвредили 14 боеприпасов за последние 10 дней

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С началом сезона сельскохозяйственных работ люди всё чаще стали находить боеприпасы. Так, за последние 10 дней сапёры Национальной армии обезвредили 14 взрывоопасных предметов, обнаруженных в разных районах страны.

В сёлах Негурений Векь, Пырлица и Агрономовка Унгенского района были найдены: бомба калибра 82 мм, немецкая противотанковая мина, граната, три артиллерийских орудия, а также снаряды калибров 76 мм и 105 мм. Взрывоопасные предметы были обнаружены местными жителями во время сельскохозяйственных работ.

В Резинском и Фалештском районах были обнаружены: противотанковый снаряд калибра 125 мм, бомба калибра 82 мм и снаряд калибра 75 мм времен Второй Мировой войны. Взрывоопасные объекты были уничтожены в безопасных условиях. А в селе Чучулень Хынчештского района сапёры обезвредили авиационную бомбу.

В селе Пухой Яловенского района обнаружили артиллерийский снаряд калибра 88 мм, а в селе Ревака муниципия Кишинёв – два противотанковых снаряда.

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