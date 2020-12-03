Санду зовёт людей на площадь и грозится заблокировать все принятые сегодня законопроекты

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Об этом избранный президент объявила на брифинге для прессы.

Санду заявила, что все утвержденные сегодня проекты будут оспорены завтра в Конституционном суде. Кроме того, несмотря на то, что сегодня в Молдове был зарегистрирован очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса, она призвала граждан выйти на новую акцию протеста – на сей раз на площади Великого национального собрания. Акция состоится в это воскресенье.

Напомним, сегодня депутаты приняли в первом чтении проекты бюджетно-налоговой политики и трёх бюджетов (государственного, медицинского и социального страхования), пакет законов по Гагаузии, проект Закона о функционировании языков. Также избранники проголосовали за возвращение российских телепередач, перевод инструкций к лекарствам на русский язык, вернули в собственность государства территорию Республиканского стадиона и СИБ под контроль парламента.

Представители ПДС и ППДП требовали исключить их повестки все эти инициативы и устроили на заседании хаос: заблокировали трибуну, сломали микрофоны и мониторы в президиуме, облили водой депутатов.

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