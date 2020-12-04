Санду зовет людей на протест, чтобы отстоять Республиканский стадион для посольства США (ФОТО)

Санду зовет людей на протест, чтобы отстоять Республиканский стадион для посольства США (ФОТО)

Избранный президент Молдовы готова пожертвовать здоровьем жителей страны ради интересов Соединенных Штатов Америки. Депутаты ПДС признали, что весь вчерашний сыр-бор в парламенте был устроен из-за того, что социалисты вернули территорию Республиканского стадиона в собственность государства и помешали планам построить на этом участке новый офис посольства США. Об этом открыто говорится в призыве партии “Действие и солидарность” прийти в воскресенье на акцию протеста. 

– Они хотят украсть стадион! Давайте остановим их! – отмечают организаторы. 

Стоит отметить, что ранее сама Санду заявила о том, что якобы Игорь Додон и социалисты мешают признанию результатов выборов и хотят ограничить её полномочия. Однако об этом в призыве к протесту нет ни слова.

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