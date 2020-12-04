Санду зовет людей на протест, чтобы отстоять Республиканский стадион для посольства США (ФОТО)

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Избранный президент Молдовы готова пожертвовать здоровьем жителей страны ради интересов Соединенных Штатов Америки. Депутаты ПДС признали, что весь вчерашний сыр-бор в парламенте был устроен из-за того, что социалисты вернули территорию Республиканского стадиона в собственность государства и помешали планам построить на этом участке новый офис посольства США. Об этом открыто говорится в призыве партии “Действие и солидарность” прийти в воскресенье на акцию протеста.

– Они хотят украсть стадион! Давайте остановим их! – отмечают организаторы.

Стоит отметить, что ранее сама Санду заявила о том, что якобы Игорь Додон и социалисты мешают признанию результатов выборов и хотят ограничить её полномочия. Однако об этом в призыве к протесту нет ни слова.

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