Санду – жителям Теленешт: Вступление в ЕС — наш шанс выжить и развиваться

Санду – жителям Теленешт: Вступление в ЕС — наш шанс выжить и развиваться

Майя Санду посетила накануне Теленештский район. Президент обсудила с гражданами трудности, с которыми сталкивается вся страна, а также повседневные заботы, которые их волнуют.

В частности, Санду говорила с жителями сел Брынзений Ной и Сэрэтений Векь о последствиях войны в Украине, о том, как на нас влияет рост цен и как мы переживём приближающуюся зиму в условиях всё более острого энергетического кризиса. Также обсуждались меры поддержки населения, которые намерено применить правительство в предстоящий холодный период. Президент ответила на вопросы о реформе правосудия, ситуации в областях образования и медицины.

Она также рассказала о преимуществах статуса страны-кандидата на вступление Европейский союз и о том, как это улучшит нашу жизнь.

– Вступление в ЕС — наш шанс выжить как демократии и развиваться в экономическом плане, — заявила Майя Санду, передаёт moldpres.md. 

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