Санду – жителям Климэуций де Жос и Добруша: Молдова сильно пострадала от войны

Санду – жителям Климэуций де Жос и Добруша: Молдова сильно пострадала от войны

Президент Республики Молдова Майя Санду посетила вчера с рабочим визитом коммуны Климэуций де Жос и Добруша района Шолданештского района. Санду обсудила с местными жителями ситуацию в стране, на которую, по словам главы государства, сильно повлияла война, проблемы их населённых пунктов и планы. 

– Имела удовольствие встретиться с жителями коммун Климэуций де Жос и Добруша района Шолдэнешть, гостеприимными и уверенными в завтрашнем дне людьми, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Мы обсудили ситуацию в стране, на которую сильно повлияла война, проблемы коммун, в которых они живут, европейский путь нашей страны, – отметила Майя Санду по завершении визита.

Также глава государства поздравила жителей этих населённых пунктов с победой в программе «Европейское село» и получением средств на расширение сетей водоснабжения и уличного освещения, сообщает moldpres.md.

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