Санду: Жестокая война России в Украине всё больше и больше затрагивает нас

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Президент Республики Молдова Майя Санду вчера посетила три населённых пункта поймы Прута — Вэлень, Брынза и Колибаш Кагульского района, где поговорила с жителями об их повседневных заботах и ​​проблемах страны.

В беседах с жителями трех сёл глава государства заявила, что два года назад и представить не могла, что помимо внутренних проблем у нас будет ещё и война на границе, с множественными последствиями. Президент Майя Санду заверила граждан, что сохранение мира и безопасности — главная забота властей.

Также поднималась тема энергетической уязвимости нашей страны.

– Буквально во вторник из-за варварских атак России на украинскую инфраструктуру целый ряд населённых пунктов нашей страны был отключен от электричества. Жестокая война России в Украине всё больше и больше затрагивает нас, — заявила Майя Санду.

Среди других обсуждаемых тем были проблемы в сельском хозяйстве и необходимость сотрудничества мелких фермеров для выхода на зарубежные рынки, а также важность развития дорог и населённых пунктов. В этой связи Майя Санду отметила усилия местных властей и вклад граждан в реализацию проектов в своих сообществах и напомнила, что все три населённых пункта воспользуются проектами финансирования в рамках национальной программы «Европейское село».

– Поддержка европейской интеграции страны в населённых пунктах поймы Прута была и остаётся очень сильной. Люди твёрдо верят, что место Молдовы – в Европейском союзе, и оценивают получение статуса страны-кандидата в ЕС как важный шаг на этом пути, — сказал Санду в завершение визита, передаёт moldpres.md.

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