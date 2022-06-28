Санду – Зеленскому: Восхищаемся мужеством, с которым украинцы защищают свою родину от российской агрессии. Республика Молдова рядом с Украиной

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Президент Республики Молдова Майя Санду провела накануне ​​в Киеве встречу с Владимиром Зеленским и его командой. В ходе обсуждений Санду выразила восхищение мужеством, с которым украинцы защищают свою родину от российской агрессии, и заверила, что Республика Молдова рядом с Украиной.

– Мы продолжим поддерживать украинских беженцев, укрывшихся в Молдове. Мы усилим транспортно-транзитный потенциал на территории Молдовы для организации грузовых коридоров в Украину и из Украины. Это наш моральный долг, соседей и друзей, помочь им, — подчеркнула Санду.

Также в ходе встречи лидеры двух стран договорились, что Украина и Молдова будут сотрудничать в экономической и энергетической сферах, а также на пути к вступлению в Евросоюз, сообщает moldpres.md.

– Граждане наших стран достойны мирной и благополучной жизни в европейской семье, и мы обязаны предоставить людям такое будущее, — отметила Санду.

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