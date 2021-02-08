Санду защищает Немеренко и обвиняет журналистов в “дезинформации” (ВИДЕО)

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Майя Санду делает вид, что не видела появившиеся в СМИ журналистские расследования о скрытом имуществе своей советницы Аллы Немеренко. Тем не менее, эти материалы она считает “дезинформацией”, с которой президент намерена “бороться”.

Об этом она заявила сегодня в ходе пресс-конференции.

– Я не знаю, какую прессу вы имеете в виду. Ранее я говорила о необходимости борьбы с дезинформацией. Госпожа Немеренко – неподкупный человек, поэтому я пригласила её в свою команду, – сказала она в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что Немеренко владеет пансионатом, тремя компаниями в Румынии и фирмой в офшорной зоне.

Это имущество, пишет ntv.md, не указано в декларации Немеренко. В предвыборной кампании Санду обещала продвигать на должности честных, неподкупных людей и бороться с коррупцией и воровством.

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