Санду заменила молдавский язык на румынский на официальном сайте президента

0

«Перемены» начались! Вступившая сегодня в должность главы государства Майя Санду первым делом заменила молдавский язык на румынский на официальном сайте президента. Весь мандат Игоря Додона на веб-странице фигурировала аббревиатура MD. Сегодня днём, после церемонии инаугурации Санду, её исправили на RO.

Стоит напомнить, что сразу после вступления Игоря Додона в должность президента румынский язык на официальном сайте главы государства был заменён на молдавский. Тогда же со здания Государственной резиденции, где Додон работал первые годы своего мандата, был снят флаг ЕС.

Майя Санду является гражданкой Румынии и неоднократно заявляла, что говорит на румынском языке. Она также отмечала, что в случае проведения референдума об «унире», проголосовала бы за объединение двух стран. Сторонники Санду принесли сегодня на её инаугурацию флаг Румынии, а сама президент заявила, что будет соблюдать Конституции – во множественном числе.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.