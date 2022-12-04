Санду: Вступление в ЕС – единственный способ выжить

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Вступление в ЕС сейчас представляет собой единственный способ выжить для Молдовы, оно даст больше возможностей для экономического развития и сделает страну более безопасной. Такое мнение выразила в опубликованном в субботу интервью телеканалу NHK президент Молдовы Майя Санду.

– Вступление в ЕС усилит нашу безопасность, даст нам больше возможностей для экономического развития. Членство в ЕС – единственный способ для нас выжить, – сказала она, передаёт ТАСС.

Говоря о перспективах обсуждения вопроса вступления в НАТО, президент Молдовы отметила, что “присутствие российских военных в регионе (Приднестровье – прим. ТАСС) препятствует переговорам на эту тему”.

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