Санду встретилась в Мюнхене с сыном миллиардера Сороса

0

Майя Санду встретилась в Мюнхене с сыном миллиардера Джорджа Сороса, Александром. Об этом последний сообщил на своей странице в соцсети.

Он опубликовал снимок с Санду и написал, что она является чемпионом в области демократии и хорошего управления. Президентура о данной встрече не упомянула.

Это уже вторая беседа Майи Санду с Алексом Соросом. Первая состоялась в сентябре прошлого года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.