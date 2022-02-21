Санду встретилась в Мюнхене с сыном миллиардера Сороса

Санду встретилась в Мюнхене с сыном миллиардера Сороса

Майя Санду встретилась в Мюнхене с сыном миллиардера Джорджа Сороса, Александром. Об этом последний сообщил на своей странице в соцсети. 

Он опубликовал снимок с Санду и написал, что она является чемпионом в области демократии и хорошего управления. Президентура о данной встрече не упомянула.

Это уже вторая беседа Майи Санду с Алексом Соросом. Первая состоялась в сентябре прошлого года.

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