Санду встретилась с представителями фондов Сороса

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Президент Республики Молдова Майя Санду провела сегодня встречу с руководителями фондов Открытого общества, отвечающих за Европу и Центральную Азию, с руководством их местного представительства, фонда Сороса в Молдове. Встреча была приурочена к 30-летию деятельности организаций в нашей стране.

Обсуждение было сосредоточено на состоянии демократии в нашей стране, на социальных и экономических проблемах, с которыми мы сталкиваемся, а также на европейских устремлениях Республики Молдова.

Глава государства выразила признательность за вклад, вносимый фондами Открытого общества на протяжении трёх десятилетий в продвижение наших демократических ценностей, в укрепление общественных институтов, гражданского общества и независимых СМИ, а также в программы развития модернизация образования и науки.

Санду отметила, что она по-прежнему рассчитывает на поддержку процессов судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также на проведение реформы образования, передаёт moldpres.md.

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