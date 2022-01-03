Санду встала на защиту Маноле: “Она ничего не нарушала!”

Президент Молдовы Майя Санду считает незаконным вердикт НОН о существовании конфликта интересов в случае председателя КС Домники Маноле. Об этом она заявила журналистам.
– Я не специалист в данной области, но, насколько я понимаю, это заключение НОН является незаконным, и я надеюсь, что юристы, специалисты с опытом и знаниями в этом деле выскажутся по этому поводу. Думаю, здесь нужно говорить о нашем доверии к решениям НОН, и я неоднократно обращала на это внимание. Мы должны говорить о том, как этот Орган работал с момента его создания и до сих пор, – заявила глава государства.
31 декабря 2021 года Национальный орган по неподкупности выявил, что Домника Маноле допустила конфликт интересов, когда присутствовала на заседании КС от 27 апреля прошлого года, на котором решалась судьба её мандата в Конституционном суде.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.