Санду встала на защиту Маноле: “Она ничего не нарушала!”

Президент Молдовы Майя Санду считает незаконным вердикт НОН о существовании конфликта интересов в случае председателя КС Домники Маноле. Об этом она заявила журналистам.

– Я не специалист в данной области, но, насколько я понимаю, это заключение НОН является незаконным, и я надеюсь, что юристы, специалисты с опытом и знаниями в этом деле выскажутся по этому поводу. Думаю, здесь нужно говорить о нашем доверии к решениям НОН, и я неоднократно обращала на это внимание. Мы должны говорить о том, как этот Орган работал с момента его создания и до сих пор, – заявила глава государства.