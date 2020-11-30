Санду встала на защиту Гросу, назвавшего приднестровцев “сепаратистами”

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В ходе сегодняшней пресс-конференции избранный президент попыталась оправдать своего коллегу по партии, который в первом и втором туре выборов препятствовал доступу жителей Левобережья на участки и даже назвал приднестровцев “сепаратистами”.



– Мой коллега высказался относительно режима правления в Приднестровье, а не о людях, живущих там, – сказала Санду, пишет ntv.md.

Однако, как отмечает “Комсомольская правда в Молдове”, на запечатлённом на месте событий видео слышно, как Гросу говорит: “Не должны сепаратисты решать судьбу моей страны”.

Напомним, что ранее социалисты обратились в Генеральную прокуратуру по факту случившегося в Варнице и участия в этих действиях депутата ПДС, которого потребовали привлечь к ответственности согласно закону.

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