Санду всегда будет обслуживать бандитов, а граждане – платить за это, – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

2 июля Ион Кику должен был прийти в парламент с очень важными проектами:

– предоставление помощи в размере 700 леев пенсионерам (660 тысяч человек);

– повышение зарплат медикам (на 30% с 1 сентября, с января — еще на столько же);

– выделение еще 100 млн леев фермерам;

– создание промышленных парков – 50 млн леев;

– жильё для военных – 20 млн леев;

– закон об ответственности судей, по вине которых Молдова проиграла дела в ЕСПЧ.

Но утром некоторые Телеграм-каналы вбросили информацию о возможном появлении генпрокурора в парламенте. Писали, что Стояногло может прийти за Канду и Чеботарем, лидерами партии “ПРОдам Молдову”.

Узнав об этом, фракции Санду-Канду-Шора решили бойкотировать заседание!

Понимаете, о чем речь? Они спасли бандитов!

Следите дальше. Всё очень интересно.

3 июля премьер заявил, что снова придет в парламент. В повестке заседания находился и проект о создании парламентской комиссии по расследованию рейдерских атак на банковскую систему 2010-2011 г.

Тогда из ВЕМ, Виктория Банк и других вывели около 100 млн евро. Виктор и Виорел Цопа обвинили Владимира Плахотнюка. Позже Вячеслав Платон заявил, что Андриан Канду — один из главных участников этой бандитской атаки!

Кстати, благодаря украденным акциям Плахотнюк и Шор приватизировали ВЕМ (Санду голосовала за это 29 августа 2013 года, послав заместителя), потом украли миллиард!

И что вы думаете?

Платформа ДА и ПДС Санду зная, что Плахотнюк и Канду участвовали в рейдерских атаках, отказались прийти на заседание парламента и создать комиссию!

Почему?!

Неужели, чтобы спасти Канду и Плахотнюка?!

Ответ прост – да!

Они могут утверждать что угодно, но истина одна – они прикрывают бандитов и олигархов. А всё потому, что Санду была в правительстве с Канду, когда отдали аэропорт, приватизировали ВЕМ, украли миллиард, кафе Гугуцэ, острова на Скулянке и т.д.

Она обслуживала этих бандитов тогда, обслуживает их и сегодня. И каждый раз не просто так. Шор там что-то говорил про зарплаты в конвертах для Майи… Блогер Лукьянюк писал, что выплаты были умопомрачительными.

Мы не видели этого, конечно. Но мы видели, как Санду голосовала за аэропорт и 5,4 млрд банкам Шора.

И мы видим, как Санду отрабатывает сегодня! И так она будет делать всегда. А платить будут граждане.