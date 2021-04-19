Санду в ПАСЕ задали неудобный вопрос про русский язык в Молдове (ВИДЕО)

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Член российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Юрий Олейников напомнил Майе Санду, как в бытность министром образования она “добилась понижения статуса русского языка” в нашей стране.

– Во время выборов в прошлом году вы обращались к избирателям на русском языке. Его знают более 80% молдаван, а треть населения Молдовы считает себя русскоязычными. Тем не менее вы, ещё в период работы в Министерстве образования, добились понижения статуса русского языка. Этот курс, к сожалению, продолжается и сегодня. Согласны ли вы с тем, что, чем больше человек знает языков, тем он интеллектуальнее богаче и интереснее в общении? Вы считаете, последовательный отказ от русского языка – лучший способ развития демократии в Молдове? – спросил он.

Отвечая на вопрос, Санду сказала, что исключив русский язык из обязательной школьной программы, она предоставила ученикам право выбора, какой язык изучать.

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