Санду в Мюнхене попросила НАТО помочь Молдове системами ПВО

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Президент Молдовы Майя Санду на Мюнхенской конференции по безопасности попросила НАТО о помощи в приобретении систем противовоздушной обороны, а также в противодействии российской пропаганде.

– Самой большой проблемой сейчас для нас является необходимость в ПВО. Это нужно не только для Молдовы, но и для всего региона. И мы просим наших партнеров по НАТО учитывать этот вид помощи, в которой мы срочно нуждаемся, – заявила Санду в субботу в ходе дискуссии, в которой участвовал также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

“На полях” Мюнхенской конференции Санду также встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

– Мы говорили о проблемах безопасности, с которыми сталкиваемся мы и весь регион, а также об усилиях, предпринимаемых молдавскими властями для укрепления правового государства, модернизации экономики и обеспечения безопасности наших граждан”, – сообщила Санду на своей странице в социальных сетях. Она поблагодарила США за “оказываемую Молдове всестороннюю помощь”.

Со своей стороны, Блинкен, согласно сообщению пресс-службы президента РМ похвалил Санду за то, как она управляет страной в столь сложное время. Он также выразил обеспокоенность в связи с попытками России дестабилизировать ситуацию в стране и приветствовал усилия Молдовы в противостоянии этому.

– США будут оказывать и далее поддержку Молдове для сохранения безопасности, независимости и территориальной целостности страны, – подчеркнул Блинкен.

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