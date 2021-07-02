Санду в Италии открыто призывала молдаван голосовать за ПДС, – Воронин (ВИДЕО)

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Майя Санду открыто агитировала наших сограждан в Италии голосовать за партию “Действие и солидарность”. Об этом в интервью частному телеканалу рассказал председатель ПКРМ Владимир Воронин.

– Последними её словами на встрече были: “Призываю вас голосовать за ПДС”. Это мне рассказал наш бывший коллега по партии, который сейчас там работает. “Не забудьте, когда придете на выборы, проголосовать за ПДС”,- вот так закончилась её дискуссия с частью диаспоры в Италии, – отметил Воронин.

Председатель Партии коммунистов также коротко охарактеризовал полгода президентства Санду: “Одни нули”.

Ранее мы писали, что предвыборный визит Санду в Италию обошёлся гражданам в 60 тысяч леев.

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