Санду утроила свою охрану. Ежедневно по пути на работу её “сопровождают” сотни человек, – Додон (ВИДЕО)

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Майя Санду утроила свою охрану, а каждое утро, когда она едет на работу, на каждом перекрёстке по пути следования стоят офицеры Службы государственной охраны, которые обеспечивают безопасность президента. Подобного не было никогда ранее за всю историю страны. Об этом в рамках нового выпуска своего видеоблога заявил Игорь Додон.

– Сотни людей ежедневно “сопровождают её” на работу. Я их вижу, я же их знаю. Зачем? Это паранойя, – сказал он.

По словам Додона, руководству Службы государственной охраны обещают, что “после 11 июля мы их всех посадим, а вам повысим зарплаты”. Председатель ПСРМ призвал главу государства успокоиться и не издеваться над людьми, отметив, что “взрослые, зрелые политики так не поступают”.

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