Санду утратила доверие граждан. Рейтинг снова возглавил Чебан

Санду утратила доверие граждан. Рейтинг снова возглавил Чебан

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан остаётся лидером народного доверия. Таковы результаты последнего опроса общественного мнения. Согласно представленным итогам, градоначальнику доверяют 44,9% молдаван.  

Майя Санду – только на втором месте с 37%. В тройке лидеров и почётный председатель ПСРМ Игорь Додон. У него 34,7% доверия.

Опрос общественного мнения проводился с 4 по 15 декабря. В исследовании приняли участие 1055 человек. Погрешность составляет +/-2,8%.

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