Санду утратила доверие граждан. Рейтинг снова возглавил Чебан

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан остаётся лидером народного доверия. Таковы результаты последнего опроса общественного мнения. Согласно представленным итогам, градоначальнику доверяют 44,9% молдаван.

Майя Санду – только на втором месте с 37%. В тройке лидеров и почётный председатель ПСРМ Игорь Додон. У него 34,7% доверия.

Опрос общественного мнения проводился с 4 по 15 декабря. В исследовании приняли участие 1055 человек. Погрешность составляет +/-2,8%.

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