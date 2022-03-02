Санду уступила Додону: граждане считают, что экс-президент более активен, чем нынешний

Санду уступила Додону: граждане считают, что экс-президент более активен, чем нынешний

Майя Санду уступила Игорю Додону в рейтинге наиболее активных за последние 30 дней политических деятелей. 

Так, граждане отдали первое место пятому президенту, ныне занимающему должность председателя Молдавско-Российского делового союза. Майя Санду оказалась второй. В пятерку лидеров также вошли Ион Чебан, Илан Шор и Андрей Спыну.

Опрос общественного мнения проводился компанией iData с 15 по 24 февраля. В исследовании приняли участие 1007 респондентов. Погрешность составляет +/-3%.

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