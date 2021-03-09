Санду уличили в новой грубой лжи о Додоне

Санду уличили в новой грубой лжи о Додоне
Речь идёт о мобильном телефоне, который администрация президента якобы купила для бывшего главы государства. Игорь Додон требует, чтобы Майя Санду опровергла распространённую информацию или представила доказательства совершения данной покупки.  

– Это наглая ложь. Во время мандата Игоря Додона президентура никогда не покупала мобильные телефоны для главы государства, – подчеркнула пресс-секретарь ПСРМ Кармена Лупей.
В Партии социалистов уверены, что Майя Санду запускает в публичное пространство подобную ложь, чтобы прикрыть собственные провалы на посту президента, скандалы, связанные с командой миллионеров с офшорными компаниями в президентуре, а также закупки цветов и ковров для главы государства.
– Призываем Майю Санду сконцентрироваться на реальных проблемах граждан, которые ждут от неё решений, а не лжи и сплетен для прикрытия собственных скандалов и провалов, – добавила Лупей от лица ПСРМ. 

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