Санду уезжает в командировку: она примет участие в похоронах Елизаветы II и посетит Генеральную Ассамблею ООН

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Майя Санду будет отсутствовать в стране несколько дней. Так, в воскресенье и понедельник она будет находиться в Лондоне и примет участие в похоронах Елизаветы II.

Во вторник и в среду Санду будет присутствовать на Генеральной Ассамблее ООН. Президент примет участие в ряде мероприятий в образовательной сфере и проведёт несколько двусторонних встреч.

На обратном пути Майя Санду посетит Берлин, где также состоится ряд встреч, сообщили в пресс-службе главы государства.

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