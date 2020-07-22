Санду: У унионистов те же желания, что и у нас. Рассчитываем на их поддержку на выборах (ВИДЕО)

Санду: У унионистов те же желания, что и у нас. Рассчитываем на их поддержку на выборах (ВИДЕО)

Председатель партии “Действие и солидарность” Майя Санду рассчитывает заручиться на президентских выборах поддержкой унионистов, ратующих за объединение Молдовы и Румынии. В рамках интервью одному из новостных порталов Санду заявила, что ПДС и данных граждан объединяют “одни и те же желания”.  

– В прошлый раз нам удалось получить поддержку унионистов и я верю, что так будет и сейчас. У этих людей те же желания, что и у нас: навести порядок, чтобы у нас была четкая перспектива европейской интеграции и очень хорошие отношения с Румынией, – сказала она. 

Ранее Санду заявляла, что объединение с Румынией стало бы решением многих проблем, с которыми сталкивается Молдова.

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