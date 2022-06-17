Санду: У нас инфляция выше, потому что мы беднее (ВИДЕО)

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Инфляция является большой проблемой для Молдовы, однако власти страны не могут контролировать рост цен на энергоресурсы, отметила в рамках программы на частном телеканале президент Майя Санду. Она также добавила, что цены у нас растут быстрее, потому что мы беднее, а задача правительства – увеличить доходы населения и выделять компенсации, но не всем, иначе “на другое денег не останется”.

– Это (инфляция – прим. ред.) большая проблема, но мы не можем контролировать рост цен на энергоресурсы. Стоимость газа, электроэнергии продолжает расти, а из-за войны мы не видим положительных сигналов, что эти цены снизятся. Цены ненормальные, – сказала Санду.

Президент объяснила, что влияние потребления энергоресурсов и продуктов питания на бюджет граждан Молдовы выше, чем в случае граждан других стран, потому, что мы беднее.

– В странах с нормальной зарплатой, с развитой экономикой, люди платят меньше и за энергоресурсы, и за продукты питания, – пояснила она.

В этой ситуации, добавила Санду, государство должно направить усилия на обеспечение роста доходов населения, а также на предоставление компенсаций – не всем подряд, как было прошлой зимой, а только самым нуждающимся.

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