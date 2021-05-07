Санду требует опустошить резервный фонд для проведения досрочных выборов (ВИДЕО)

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В государственном бюджете нет 125 млн леев, необходимых для проведения досрочных парламентских выборов. Однако накануне Майя Санду категорически потребовала выделить для голосования все средства из резервного фонда правительства. Об этом в рамках нового выпуска своего видеоблога заявил Игорь Додон.

– Во-первых, у неё нет таких полномочий, чтобы категорически что-то требовать. Во-вторых, у нас сейчас довольно неопределённый период – 2 месяца предвыборной кампании, затем ещё 1,5-2 месяца, пока будет сформировано правительство, парламентское большинство. То есть 4 месяца будет продолжаться период неопределённости. Опустошить резервный фонд в этой ситуации – ошибка, – считает председатель ПСРМ.

Он также в очередной раз заявил, что Майя Санду поспешила, когда распустила парламент. У Игоря Додона есть большие сомнения в том, что выборы действительно удастся провести 11 июля.

– Майя Санду сама создала себе проблему, которую, вероятно, вскоре осознает. Через пару недель возрастёт число случаев зараженных коронавирусом – об этом публично говорят все специалисты. И я хочу видеть, какими будут аргументы, когда граждане будут приходить к президентуре каждый день и напоминать Майе Санду, что ежедневно в Молдове умирают 100, 200 человек, а с началом электорального периода, который она запустила, их может быть гораздо больше. Это будет на вашей совести и на совести Домники Маноле, – добавил он.

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