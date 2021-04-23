Санду требует наказать депутатов, отправивших в отставку Маноле

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Президент Республики Молдова просит Генеральную прокуратуру расследовать сегодняшние события в парламенте с точки зрения узурпации государственной власти, а СИБ – не допустить дестабилизации в стране. Санду также пригрозила депутатам, проголосовавшим сегодня за отставку Домники Маноле, наказанием, и попросила о поддержке внешних партнёров.

– Мы не потерпим ни единой атаки на Конституционный суд, – сказала она.

Заявление было сделано после заседания Высшего совета безопасности, которое, как писали СМИ, Санду созвала сразу после встречи с послом США.

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