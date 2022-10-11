Санду: Тех, кто оправдывает войну, нужно жёстко наказывать. В прежние времена они бы оправдывали Холокост (ВИДЕО)

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В рамках брифинга для прессы Майя Санду в очередной раз призвала к жёстким санкциям в отношении тех, кто оправдывает войну. Президент считает, что эти люди “служат не Республике Молдова”.

– Тех, кто продвигает и оправдывает войну, нужно жёстко наказывать. Люди, которые оправдывают убиение украинцев у них дома, опасны для общества, для мира в нашей стране. В другие времена эти люди оправдывали бы Холокост или депортацию молдаван в Сибирь. Завтра они будут оправдывать убиение своих соотечественников. Кому служат эти люди? Безусловно, не Республике Молдова, – сказала президент.

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