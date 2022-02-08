Санду стремительно теряет доверие граждан, позиции Додона растут, – опрос

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Майя Санду стремительно теряет доверие граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса компании CBS-AXA, сделанного по заказу Idis Viitorul и румынского Института политических наук и международных отношений «Ион Брэтиану».

Так, если в июне 2021 года Санду доверяли 49% граждан, то в феврале их число сократилось на 11%: до 38%. Рейтинг Игоря Додона, напротив, вырос на 10%: с 28% в июне до 38% в феврале. На первом месте в рейтинге доверия расположился Ион Чебан с 44%.

Опрос общественного мнения проводился с 25 января по 5 февраля. В нём приняли участие 1134 человека. Погрешность составляет +/-3%.

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