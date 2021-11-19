Санду стоит на своём: Переговоры по газу – не в моей компетенции (ВИДЕО)

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Майя Санду продолжает настаивать на том, что ведение переговоров по газу не в компетенции президента и заниматься этим она не будет. Заявление было сделано на пресс-конференции.

Свою позицию Санду аргументировала тем, что и “Молдовагаз”, и “Газпром” являются экономическими агентами.

– Где вы видели, чтобы глава государства вмешивался в отношения экономических агентов? Согласно закону, они сами должны разобраться. Если возникает проблема, тогда уже вмешивается правительство, у которого есть соответствующие полномочия, – сказала она.

Напомним, что Игорь Додон, будучи президентом, активно участвовал в обсуждениях об обеспечении Молдовы газом, а в сентябре 2019 года лично договорился с Владимиром Путиным о выгодной цене для молдавских потребителей.

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