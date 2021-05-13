Санду – спонсор рекламы ПДС в Facebook (ФОТО)

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Несмотря на то, что Майя Санду официально отказалась от должности председателя и членства в партии “Действие и солидарность”, она продолжает финансировать объявления ПДС в социальной сети Facebook. С 9 по 11 мая Санду оплатила рекламу партии на 564 евро или 12144 лея 61 бан, согласно официальному курсу НБМ.

Согласно закону, президент не может быть членом партии, напоминает sinteza.org.

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