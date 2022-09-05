Санду созвала заседание Высшего совета безопасности

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Президент Республики Молдова Майя Санду созвала сегодня заседание Высшего совета безопасности. Его члены обсудят прогресс и существующие препятствия в процессе осуществления правосудия, а также приоритеты законодательной повестки по реформе юстиции.

Также речь пойдёт о борьбе и противостоянии действиям террористического характера.

По окончании заседания, в 13.30, Майя Санду проведёт брифинг для прессы, сообщает moldpres.md.

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