Санду созвала ВСБ: обсуждалась кибербезопасность Молдовы

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Майя Санду созвала в понедельник заседание Высшего совета безопасности для обсуждения кибербезопасности Республики Молдова. В частности, говорилось о порядке организации национальной системы кибернетической безопасности, а также о рисках и вызовах в этом отношении.

Руководители компетентных органов доложили о предпринятых действиях по укреплению потенциала киберзащиты государства. Они также получили рекомендации по оптимизации процессов, связанных с кибербезопасностью, по реорганизации системы мониторинга и реагирования на кибератаки.

На заседании также обсуждалась необходимость совершенствования правовой базы, направленной на эту сферу, а также то, как можно улучшить коммуникацию и сотрудничество между государственными учреждениями в данной области.

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