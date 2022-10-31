Санду совершит рабочий визит в Бухарест

Санду совершит рабочий визит в Бухарест

Президент РМ Майя Санду совершит 1 ноября рабочий визит в Бухарест. Она примет участие в Международной конференции «Женщины-парламентарии из Румынии и продвижение равенства полов как национальное обязательство», организованной парламентом соседней страны. 

Санду также встретится с Клаусом Йоханнисом и премьером Румынии Николаем Чукэ. Кроме того, пройдёт встреча с членами Клуба деловых людей Бессарабии.

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