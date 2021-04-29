Санду сорвала повышение зарплат медработников и выплату задолженностей железнодорожникам, а выпускники будут сдавать БАК

Санду сорвала повышение зарплат медработников и выплату задолженностей железнодорожникам, а выпускники будут сдавать БАК

В связи с указом, подписанным вчера Майей Санду о роспуске законодательного органа, сегодня парламент не сможет рассмотреть и принять в окончательном чтении некоторые важные социальные проекты.

Речь идёт о:

– повышении заработной платы врачей на 40%,

– выплате задолженности за четыре месяца по оплате труда работников Государственного предприятия «Железная дорога Молдовы»,

– отмене экзаменов на степень бакалавра,

– субсидировании национальных общественных объединений людей с ограниченными возможностями,

– компенсации за путевки для ветеранов и другие проекты.

Напомним, вчера Майя Санду распустила парламент. Досрочные выборы предлагается провести 11 июля.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md