Санду сорвала повышение зарплат медработников и выплату задолженностей железнодорожникам, а выпускники будут сдавать БАК

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В связи с указом, подписанным вчера Майей Санду о роспуске законодательного органа, сегодня парламент не сможет рассмотреть и принять в окончательном чтении некоторые важные социальные проекты.

Речь идёт о:

– повышении заработной платы врачей на 40%,

– выплате задолженности за четыре месяца по оплате труда работников Государственного предприятия «Железная дорога Молдовы»,

– отмене экзаменов на степень бакалавра,

– субсидировании национальных общественных объединений людей с ограниченными возможностями,

– компенсации за путевки для ветеранов и другие проекты.

Напомним, вчера Майя Санду распустила парламент. Досрочные выборы предлагается провести 11 июля.

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