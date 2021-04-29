Санду сорвала повышение зарплат медработников и выплату задолженностей железнодорожникам, а выпускники будут сдавать БАК

В связи с указом, подписанным вчера Майей Санду о роспуске законодательного органа, сегодня парламент не сможет рассмотреть и принять в окончательном чтении некоторые важные социальные проекты.
Речь идёт о:
– повышении заработной платы врачей на 40%,
– выплате задолженности за четыре месяца по оплате труда работников Государственного предприятия «Железная дорога Молдовы»,
– отмене экзаменов на степень бакалавра,
– субсидировании национальных общественных объединений людей с ограниченными возможностями,
– компенсации за путевки для ветеранов и другие проекты.
Напомним, вчера Майя Санду распустила парламент. Досрочные выборы предлагается провести 11 июля.
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