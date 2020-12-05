Санду собирает митинг против статуса русского языка, возврата российских новостей и стадиона государству, – Цырдя

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.

Санду выступила по Молдова-1.

Заявила, что больницы переполнены. Врачи уже не справляются с количеством больных коронавирусом. Короче, призвала всех граждан на массовые протесты.

Все костьми должны лечь, чтобы Санду имела полномочия, как у Чингисхана или у Ивана Грозного.

А потом Санду пойдет в уютный ресторанчик, где выпьет хорошее французское Шардоне с фуагрой. А граждане разойдутся. Кто по хрущевкам, кто по больницам…

Ах да, в больницах мест нет! Так куда пойдут эти несчастные, поверившие Санду граждане? Что будет с ними при такой катастрофе в медицине?

Ну, это уже не ее проблемы…

P.S. На самом деле, митинг собирается против принятых ПСРМ законов. Речь о статусе русского языка как языка межнационального общения, возвращении российских новостей, возврате стадиона государству.

Также речь идет об аннулировании закона о выплате миллиарда народом. Его должен выплачивать Нацбанк. Ну и, конечно, аннулировании договора о концессии 40% территории страны американским офшором Frontera Resorces LTD.

Ваш скромный слуга – соавтор всех этих законов. Теперь вы понимаете, почему завыли олигархи и унионисты?