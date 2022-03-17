Санду снова потребовала “вывода российских войск” из Приднестровья (ВИДЕО)

Санду снова потребовала “вывода российских войск” из Приднестровья (ВИДЕО)

Об этом президент заявила после совместной пресс-конференции со своим румынским коллегой. 

– Республика Молдова всегда очень чётко говорила, что Российская Федерация играет существенную роль в том, что касается конфликта в Приднестровье, начиная с происхождения этого конфликта и заканчивая всеми вещами, которые произошли и продолжают происходить там. Мы всегда требовали вывода российских войск из Приднестровья, мы требовали и требуем ликвидации боеприпасов на левом берегу Днестра. Мы продолжаем выступать за мирное решение этого конфликта, – сказала она. 

Ранее Майя Санду заявила, что инициатором конфликта в Приднестровье в 1992 году была Российская Федерация, которая “отправила своих людей на войну против Молдовы”.

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