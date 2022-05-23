Санду снова поймали на лжи: рост инфляции в Молдове до 27% прогнозировали ещё до начала событий на Украине

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Заявление Майи Санду о том, что рекордная инфляция в Молдове вызвана “войной на Украине”, не соответствует действительности. На самом деле цифру 27% Октавиан Армашу называл ещё 16 февраля этого года, говоря о прогнозах на предстоящий период.

Так, Армашу заявлял, что уровень годовой инфляции в Молдове к третьему кварталу 2022 может составить при благоприятном прогнозе 20,6%, а при неблагоприятном 27%.

– Инфляция будет продолжать расти и оставаться высокой до третьего квартала 2022 года, после чего мы надеемся, что темпы роста цен начнут замедляться, – говорил он. Ранее стало известно, что осенью инфляция в Молдове достигнет 31%, а цены на продукты питания вырастут на 34%. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.