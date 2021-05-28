Санду снова поймали на лжи: президентура предоставила доступ к гостайне фонду Аденауэра, – СМИ (ДОКУМЕНТ)

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Портал telegraph.md уличил Майю Санду во лжи. Накануне, выступая на частном телеканале, она заявила, что фонду Конрада Аденауэра, с которой президентура заключила соглашение о сотрудничестве, не был предоставлен доступ к государственной тайне. Однако сам документ говорит об обратном.

Посредством меморандума, подписанного главой администрации президента, фонд действительно получил доступ к секретной информации для проведения предполагаемых анализов. Запрашивать её обязалась президентура.

– Что касается положений о конфиденциальности, администрация президента будет оказывать KAS Молдова (фонду Аденауэра – прим.ред.) помощь в предоставлении всей необходимой информации для логистики проекта, отчётности и оценки. Доступ к любой информации, классифицированной в соответствии с законодательством Молдовы, подлежит предварительным формальностям и должен быть предоставлен администрацией президента, – говорится в документе.

Таким образом, президентура, как орган, имеющий доступ к государственной тайне, во главе с Майей Санду, обязался запрашивать от имени КАС доступ ко всем документам, включенным в раздел «Государственная тайна», и на основании Меморандума предоставлять эту информацию сотрудникам фонда Конрада Аденауэра.

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