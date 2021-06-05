Санду снова поймали на лжи: президент палец о палец не ударила для повышения пенсий (ВИДЕО)

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Майя Санду солгала гражданам о том, что она отправила в парламент инициативу о повышении пенсий до 2000 леев. Об этом в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Он подчеркнул, что за всё время президентства Санду в законодательный орган страны не поступало ни единого проекта от главы государства по этому вопросу.

– Мы пересмотрели все инициативы, поступившие в парламент от президента. Такого проекта нет. Вопрос: это была ложь? Что помешало президенту выдвинуть эту инициативу? Было обещание, должны были быть и конкретные действия, и мы бы проголосовали за этот закон, она бы его промульгировала, – сказал он.

Фуркулицэ добавил, что весь процесс занял бы около месяца, а с момента избрания Санду прошло уже более полугода.

– Народу она сказала, что она отправила. Даже не отправляла. Если бы эта инициатива была в парламенте, мы бы включили её в повестку дня и проголосовали. Этого нет. Опять же: слова – дела, – подытожил он.

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