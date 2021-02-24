Санду снова поймали на лжи о вакцине от коронавируса

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Президент продолжает лгать гражданам о том, что правительство Иона Кику не предприняло никаких действий для получения вакцины от коронавируса. И это несмотря на то, что Министерство здравоохранения и бывшая глава ведомства Виорика Думбрэяну не раз доказывали обратное.

– Правительство ПСРМ не подало ни единого запроса для получения вакцины, – сказала Санду на брифинге для прессы, проведённом накануне.

Заявление главы государства, однако, не соответствует действительности, ведь Минздрав под руководством Виорики Думбрэвяну начал необходимые для этого процедуры ещё в середине лета прошлого года. Так, переговоры о поставках вакцины стартовали в июле, а в декабре Думбрэвяну передала платформе COVAX запрос с указанием конкретных данных о населении нашей страны. Уже в январе текущего года было получено подтверждение о предоставлении нашей стране прививки.

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