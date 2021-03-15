Санду снова передумала: во вторник президент проведёт консультации с парламентскими фракциями

0

Майя Санду решила провести завтра, 16 марта, консультации с парламентскими фракциями и группами. Об этом сообщила её пресс-служба.

Дискуссии состоятся по следующему графику:

09.00 – Партия “Шор” 10.00 – “Pro Moldova” 11.00 – Демократическая партия 13.00 – Платформа “Достоинство и правда” 14.00 – Партия “Действие и солидарность” 15.00 – Партия социалистов

После консультаций Санду выступит с заявлением для прессы.

Напомним, что накануне Игорь Додон снова призвал президента к диалогу, а КС ещё 24 февраля постановил, что Майя Санду должна вернуться за стол переговоров с фракциями для определения кандидатуры премьер-министра.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.