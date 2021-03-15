Санду снова передумала: во вторник президент проведёт консультации с парламентскими фракциями

Майя Санду решила провести завтра, 16 марта, консультации с парламентскими фракциями и группами. Об этом сообщила её пресс-служба.
Дискуссии состоятся по следующему графику:
09.00 – Партия “Шор”
10.00 – “Pro Moldova”
11.00 – Демократическая партия
13.00 – Платформа “Достоинство и правда”
14.00 – Партия “Действие и солидарность”
15.00 – Партия социалистов
После консультаций Санду выступит с заявлением для прессы.
Напомним, что накануне Игорь Додон снова призвал президента к диалогу, а КС ещё 24 февраля постановил, что Майя Санду должна вернуться за стол переговоров с фракциями для определения кандидатуры премьер-министра.
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